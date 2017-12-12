Установлена связь еды и настроения

Ученые из Бингемтонского университета (США) пришли к выводу, что пища по-разному влияет на психическое состояние людей разных возрастов. Чтобы выяснить это, они провели масштабное исследование.

По просьбе специалистов люди из разных стран заполняли онлайн-опросник, в котором описывали свои привычки в еде, потребляемые продукты и психологическое состояние.

Изучив ответы, ученые установили, что на настроение людей в возрасте 18-29 лет значительное влияние оказывает потребление мяса.

Регулярный прием в пищу этого продукта приводит к накоплению в мозге химических веществ, которые вызывают чувство удовлетворения и вызывают радость. Прежде всего, это серотонин и дофамин. Молодые люди, которые ели мясо менее трех раз в неделю и не занимались спортом, более склонны к психическим расстройствам, сообщает MedicalXpress.

В свою очередь те, кому за 30, оказались более чувствительны к воздержанию от продуктов, которые содержат антиоксиданты (фасоль, артишоки, красное вино и зеленый чай). С одной стороны, такая пища нейтрализует действие окислителей, количество которых с возрастом растет, что может приводить к психическим расстройствам. С другой стороны, эти продукты повышают вероятность стресса.

Как писали Dni.Ru, американские физики пришли к интересным выводам относительно яиц. Так, этот продукт, разогретый в микроволновке, представляет серьезную опасность для здоровья потребителей.