В соцсетях нашли способ публиковать "голые" фото
Поклонницы нового тренда публикуют снимки в Instagram под хештегом #positivelyglittered. Цель этого флешмоба – показать женщин c "реальными телами" без одежды и ретуши, передает Mashable.
При этом яркие блестки как бы маскируют обнаженные соски и другие запретные части тела, а значит, администрация соцсети не может заблокировать эти снимки как эротические. В акции участвуют самые обычные девушки, тела которых далеки от модельных стандартов – с жировыми складками, целлюлитом и прочими физическими особенностями.
"Мы покрываем себя блеском, потому что блеск яркий, красивый и действительно привлекает девушек, которые хотят участвовать. Это способ быть голым, не будучи полностью голым", – пояснила основатель движения Розанна Мэй.
По ее словам, этот флешмоб призван помочь многим девушкам почувствовать себя комфортно в собственном теле и принять его, избавившись от комплексов. Мэй подчеркнула, что каждая участница проекта имеет право публиковать снимки в условиях анонимности и цензуры. "Некоторые не будут показывать свое лицо, а другие, напротив, счастливы это сделать", – пояснила автор флешмоба.
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