В соцсетях нашли способ публиковать "голые" фото

Представительницы бодипозитивного движения нашли способ продемонстрировать собственные обнаженные тела в соцсетях в обход правил. Теперь девушки разной комплекции выкладывают "голые" снимки, прикрываясь цветными блестками.

Поклонницы нового тренда публикуют снимки в Instagram под хештегом #positivelyglittered. Цель этого флешмоба – показать женщин c "реальными телами" без одежды и ретуши, передает Mashable.

Публикация от Positively Glittered (@positivelyglittered) Ноя 9 2017 в 3:43 PST

При этом яркие блестки как бы маскируют обнаженные соски и другие запретные части тела, а значит, администрация соцсети не может заблокировать эти снимки как эротические. В акции участвуют самые обычные девушки, тела которых далеки от модельных стандартов – с жировыми складками, целлюлитом и прочими физическими особенностями.

Публикация от Positively Glittered (@positivelyglittered) Окт 28 2017 в 7:35 PDT

"Мы покрываем себя блеском, потому что блеск яркий, красивый и действительно привлекает девушек, которые хотят участвовать. Это способ быть голым, не будучи полностью голым", – пояснила основатель движения Розанна Мэй.

Публикация от Positively Glittered (@positivelyglittered) Ноя 2 2017 в 4:04 PDT

По ее словам, этот флешмоб призван помочь многим девушкам почувствовать себя комфортно в собственном теле и принять его, избавившись от комплексов. Мэй подчеркнула, что каждая участница проекта имеет право публиковать снимки в условиях анонимности и цензуры. "Некоторые не будут показывать свое лицо, а другие, напротив, счастливы это сделать", – пояснила автор флешмоба.