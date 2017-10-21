Где вкусно поесть озорному гуляке
Пожалуй, это одно из немногих мест в центре Москвы, где способны накормить правдоподобной русской едой в благородной атмосфере русского праздника. В основном зале – столы с вечерней сервировкой и цветастые мягкие кресла, типичные народные сюжеты на картинах, березы в кадках и официанты, читающие стихи отечественных классиков. Знай себе – закусывай, пока не настанет момент сказать: "Карету мне, карету!"
В этом можно убедится, войдя в секретную дверь в стене библиотеки. Она ведет в брутальный, но при этом моментально располагающий бар. Выполнена секретная зона по фирменному есенинскому рецепту кутежа и гламурного хулиганства. В баре до часу ночи бесперебойно играют диджеи, исключительно девушки привлекательные и не менее поэтичные, чем Айседора Дункан
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