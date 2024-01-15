Лидеры российского проката: пять мощнейших фильмов начала года

Подведены итоги новогодних каникул в киносфере. Названы ленты, которые пользовались у жителей России и СНГ особым успехом.

Для отечественного кино настала "золотая" пора. В прокате лидируют ленты, произведенные в России. Телеканал "360" публикует Топ-5 фильмов, на которые чаще всего ходили зрители в новогодние каникулы.

"Холоп 2"

Продолжение истории, снятой Климом Шипенко, стало безоговорочным лидером. Легкая комедия, снятая в исторических декорациях, покорила сердца зрителей. С момента премьеры 1 января 2024 года фильм собрал в прокате больше 2 млрд. 400 млн. рублей.

"Бременские музыканты"

Экранизация любимой сказки настолько понравилась россиянам и жителям СНГ, что с момента выхода на киноэкраны проект собрал 1 млрд. 800 млн. рублей. Необычные образы музыкальных животных не оставили никого равнодушными.

"Три богатыря и Пуп Земли"

Долгожданное продолжение мультипликационного фильма. Любимые герои, включая коня Юлия, возвращаются на экраны. Только за новогодние праздники лента собрала в прокате больше 583 млн. рублей.

"Пчеловод"

Единственный среди лидеров американский фильм. Боевик рассказывает историю мужчины, который ухаживал за насекомыми и не распространялся о своем прошлом. Эффектно закрученный сюжет привлек зрителей. Фильм собрал в прокате только за уик-энд 44 миллиона рублей.

"Мальчик и птица"

Японский шедевр прославленного режиссера Хаяо Миядзаки. Потрясающий сюжет и авторская манера рисования порадовали всех, кто решился сходить в кино. Сумма проката по итогам выходных достигла 21 миллиона рублей.

Суммарные кассовые сборы отечественных кинотеатров оказались рекордными, сообщает RT. За время каникул жители страны оставили в кинотеатрах более 5,8 млрд. рублей.