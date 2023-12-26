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Топ-5 лучших российских сериалов 2023 года

Топ-5 лучших российских сериалов 2023 года
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Кинокритики подвели итоги. Названы лучшие многосерийные ленты, которые достойны внимания.

Кинокритики назвали лучшие сериалы уходящего года. Всего было проанализировано, как сообщает телеканал "360", больше двух сотен проектов, вышедших на многочисленных платформах. Места на пьедестале распределились следующим образом:

5. "Фишер"

Режиссеры Сергей Тарамаев и Любовь Львова рассказали и показали зрителям, как советские следователи пытались поймать одного из самых жестоких маньяков современности Сергея Головкина. Лента основана на реальных событиях.

4. "Плейлист волонтера"

Максим Свешников, выступающий в ленте в качестве режиссера, изложил зрителям трогательную историю 25-летнего Штапича. Молодой человек сначала теряет семью и работу, но позже находит свое призвание в помощи другим.

3. "Балет"

Сериал повествует о советской балерине, которая возвращается в Россию после 40 лет работы за границей. Женщина оказывается в эпицентре страстей, интриг и всеобъемлющей любви.

2. "Лада Голд"

Внук криминального авторитета приезжает на похороны дедушки и встречает внука советского милиционера. Молодые мужчины попадают в невероятный водоворот событий. Комедийный сериал с элементами драмы покорил российского зрителя.

1. "Слово пацана. Кровь на асфальте"

Сериал смог установить рекордный результат по итогам проката на медиа-платформах, пишет "Царьград". Невероятный успех эксперты связывают с большим интересом современного зрителя к событиям конца прошлого столетия. Ленту даже пытались запретить, но в РКН не нашли для этого оснований. Интернет-издание "Подмосковье сегодня" не исключает, что в скором времени будет снят новый сезон драмы.





26 декабря 2023, 07:14
Мужчина перед телевизором. Фото: © Булкин Сергей\news.ru/www.globallookpress.com
Кино-Театр.ру✓ Надежный источник

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