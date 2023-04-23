Нестареющая классика для просмотра всей семьей

Если вы не знаете, что посмотреть в ближайшую субботу вечером, мы собрали для вас подборку из пяти лучших фильмов для семейного просмотра.

"Как приручить дракона" (2010)

Этот фильм рассказывает историю мальчика по имени Хиккап, который живет в средневековом мире, где викинги сражаются с драконами. Один день он случайно приручает дракона Беззубика и становится его другом. Следующие приключения Хиккапа и Беззубика приведут к тому, что их деревня больше не будет бояться драконов.

"Джуманджи" (1995)

Игра, которая становится реальностью. Двое детей находят забытую на чердаке старую настольную игру, но они не знают, что их ждет настоящее приключение. Когда они начинают играть, мир Джуманджи переносится в реальный мир, и они теперь должны выжить в этом опасном мире.

"101 далматинец" (1961)

Это классический мультфильм, который не утерял своей популярности со временем. В этой истории два пуделя Роджер и Анита выпускаются замуж и встречаются сразу же после этого на прогулке со своими домашними питомцами – далматинцами Пэтти и Потти. Потомки этих собак были захвачены тщеславной Круэлой Де Виль, которая хотела создать из них свой меховой наряд.

"Гарри Поттер и философский камень" (2001)

Невозможно собрать список фильмов для семейного просмотра без упоминания этого культового фильма. Это первый фильм из серии кинолент про Гарри Поттера. Фильм основан на романе Джоан Роулинг, и рассказывает историю мальчика, который учится в школе для магов. Кинолента полна приключений, волнения и магии, а также ярких персонажей, которые оставят незабываемые впечатления на всю семью.

"В поисках Немо" (2003)

Один из самых известных мультфильмов студии Pixar рассказывает о приключениях Немо – маленькой рыбки, которая потерялась в океане и о ее отважном отце, который решает найти ее. Фильм полон юмора, красивых картин и важных уроков о любви, семье и дружбе.

"Мадагаскар" (2005)

Еще один мультфильм на нашем списке. Этот фильм рассказывает о троих зверьках, которые сбегают из зоопарка в Нью-Йорке. Картина наполнена приключениями и юмором, который не оставит никого равнодушным. Это идеальный фильм для семейного просмотра, который поднимет настроение всем вокруг.