МЧС: пожар на улице Черняховского в Москве локализован

Сотрудники экстренных служб продолжают работу по ликвидации последствий.

Пожар в 6-этажном доме у станции метро "Аэропорт" локализован. Эвакуированных людей разместили в ближайшем ТЦ. Специалисты продолжают работу по ликвидации последствий происшествия, сообщает ТГ-канал "РИА Новости" со ссылкой на экстренные службы.

"Визуально ситуация выглядит намного лучше, чем было", – пишет корреспондент, находящийся на месте событий.

Напомним, что пожар в жилом доме вспыхнул сегодня ночью. Огонь настолько стремительно распространялся по строению, что люди не успевали самостоятельно покинуть жилище. Была проведена эвакуация. При тушении огня были задействованы силы авиации. Общая площадь пожара превысила 4 тыс. квадратных метров.

О причинах пожара и пострадавших пока не сообщается.