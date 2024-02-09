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Четверг 8 февраля

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Собянин: экстренные службы работают на месте пожара в доме на ул. Черняховского

Собянин: экстренные службы работают на месте пожара в доме на ул. Черняховского
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Эвакуированным людям оказывается всесторонняя помощь

Продолжается работа по ликвидации пожара и его последствий в Москве на улице Черняховского. Об этом в своем Telegram-канале сообщает столичный мэр Сергей Собянин.

"Пожарные принимают все меры по ликвидации пожара в Северном округе. Жильцам эвакуированных домов оказывается необходимая помощь. Все городские службы на месте",

– пишет он.

Напомним, что возгоранию уже присвоен повышенный ранг сложности. На месте работает авиационная техника. Частично обрушился чердак. Общая площадь горения составляет около 4 тысяч квадратных метров. О причинах и возможных пострадавших пока не сообщается.

9 февраля 2024, 02:14
Пожарная машина. Фото: ©Maksim Konstantinov\Global Look Press/ www.globallookpress.com
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