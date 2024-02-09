Собянин: экстренные службы работают на месте пожара в доме на ул. Черняховского

Эвакуированным людям оказывается всесторонняя помощь

Продолжается работа по ликвидации пожара и его последствий в Москве на улице Черняховского. Об этом в своем Telegram-канале сообщает столичный мэр Сергей Собянин.

"Пожарные принимают все меры по ликвидации пожара в Северном округе. Жильцам эвакуированных домов оказывается необходимая помощь. Все городские службы на месте",

– пишет он.

Напомним, что возгоранию уже присвоен повышенный ранг сложности. На месте работает авиационная техника. Частично обрушился чердак. Общая площадь горения составляет около 4 тысяч квадратных метров. О причинах и возможных пострадавших пока не сообщается.