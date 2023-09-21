Из-за взрыва газа в Балашихе погибли семь человек

МЧС отчиталось о завершении поисковых работ и разбора завалов на месте взрыва газа в Балашихе. Ссылаясь на данные ведомства, "Царьград" сообщает о семи погибших и 20 пострадавших. Восемь человек госпитализированы, остальные 12 – отказались от пребывания в больнице, уточнил RT.

Напомним, взрыв газа произошел накануне на Октябрьской улице. Телеканал "360" рассказал об обрушении части дома, а также найденных телах женщины и ребенка, которых спасатели пытались достать из-под завалов. Из жилой многоэтажки эвакуировали 170 человек.