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Среда 20 сентября

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В многоэтажном доме в Балашихе произошел взрыв

В многоэтажном доме в Балашихе произошел взрыв

В среду утром, 20 сентября, в девятиэтажке на Октябрьской улице в Балашихе произошел, согласно предварительной информации, взрыв газа. Обрушились третий, четвертый и пятый этажи, сообщает телеканал "360". Поврежденными оказались 10 квартир. По данным на 10:15, погиб один человек, еще один – пострадал, еще двое – остаются под завалами.

"Вести Подмосковья" добавляют, что в настоящий момент устанавливается точная причина произошедшего. Сейчас там работают сотрудники экстренных служб. На место также прибыл вице-губернатор по безопасности области, уточняет интернет-издание "Подмосковье сегодня".

20 сентября 2023, 10:25
Фото: Bulkin Sergey/news.ru/www.globallookpress.com
Telegram / @ENews112✓ Надежный источник

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