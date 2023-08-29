После гибели школьницы в Каменск-Уральском разыскивают велосипедиста

Имя преемницы Пугачевой Тесты Брежнева и Меладзе продают дом Игры Сонник

Топ новостей недели

Народ требует выгнать Чурикову с Первого канала. Что произошло?Народ требует выгнать Чурикову с Первого канала. Что произошло? Принц Гарри вернется в Великобританию: и вот почемуПринц Гарри вернется в Великобританию: и вот почему Выигравший суд у Анджелины Джоли Брэд Питт познакомил новую возлюбленную с детьмиВыигравший суд у Анджелины Джоли Брэд Питт познакомил новую возлюбленную с детьми Что делать в случае затопления квартиры соседямиЧто делать в случае затопления квартиры соседями

Лента новостей

Вторник 29 августа

10:57После гибели школьницы в Каменск-Уральском разыскивают велосипедиста 10:36Что Немоляева на самом деле думает об уехавшей за границу Хаматовой 09:57"На Пашку похож": жена Прилучного показала четырехмесячного сына на нежном видео 09:16"Мнение наркоманок не интересует": сделавшая пластику Боня ответила на критику Мамаевой 08:37"28 предложений – не предел": почему певица Слава пользуется популярностью у мужчин 08:00Момент спасения ребенка от стаи собак в море попал на видео 06:22День знаний без дождя: синоптик рассказал о погоде 1 сентября 04:31Бесстыжие козы спарились на пороге детского центра в Москве – видео 02:27"Встретила своего человека": нового возлюбленного Клавы Коки покажут на всю страну 00:02Врач: бессонница после сорока лет ведет к когнитивным нарушениям 21:33В Татарстане женщину оштрафовали за злобные комментарии в интернете 21:22В Москве на ВДНХ загорелось здание 21:07В Карачаевске подросток убил ребенка и надругался над телом 20:55Что будет с наследством бездетной Мирошниченко и причем тут поклонники? 19:14Стас Пьеха честно ответил на вопрос про бывших девушек: Нет других способностей и талантов 18:02Певица Слава рассказала, с кем ей изменил муж и почему она его простила 15:53Малиновская устроила разнос уличенной во лжи Боне: Человек-фейк 13:53Россиянка пропала после занятий дайвингом в Египте 12:52Народную артистку Адырхаеву похоронят на Троекуровском кладбище 12:40Воссоединение Муцениеце с гостившими у Прилучного детьми обернулось истерикой 11:35"Уже пошел": Пригожин показал умилительный ролик с подрастающим внуком 10:44Бузова показала видео поцелуя с Овечкиным 10:27"Болтаются куски": новый хирург Успенской ужаснулся ее пластикой от Хайдарова 09:22Не общались: помощник раскрыл детали отношений Мирошниченко с родней 08:00Эксперты назвали регион с самыми дешевыми частными домами 06:30Самые частые причины ошибок на экзамене 04:30Почему резкий отказ от алкоголя может привести к смерти: мнение нарколога 02:24Российский диетолог рассказал о тесной связи переедания с депрессией 00:07Какие опасные болезни могут скрываться за нарушением речи: отвечает нейропсихолог 23:55Крид рассказал о разладе наставников на шоу "Голос. Уже не дети": Атмосфера накаляется 23:26У Екатерины Стриженовой родились внуки-близнецы 23:15Рудковская рассказала о заболевании Плющенко: Нездоровится неделю 22:38Сябитова откровенно о причине разводов: Изменяют и красивым, и некрасивым 22:13Почему SHAMAN так популярен: отвечает эксперт 21:39Собчак спровоцировала критику Бони из-за решения сделать пластическую операцию 20:18Городское фэнтези: 5 романов, которые вам точно запомнятся 18:57Не смог без Чуриковой: Михалков озвучил причину смерти Панфилова 15:25Петросян пришел на ледовое шоу с Костомаровым и остался в восторге 13:21Николаев объяснился перед поклонниками из-за поездки за границу: Планировал давно 11:38Прилучный поделился редким семейным кадром в честь важного события 08:50Что делать, если вы забыли свою речь на мероприятии? 06:27Нашествие наставников, бизнес-тренеров и учителей. Почему все стали друг друга учить? 04:14Нападение енота на бундестаг сняли на видео 02:04Где взять деньги на инвестиции, когда их не хватает? 00:36Огромное морское существо напугало моряков! Снятое под водой видео ввергает в шок 22:36Пережил жену всего на семь месяцев: Умер режиссер Глеб Панфилов 22:13Как избежать появления диких животных в населенных пунктах 20:22"Рискует оказаться на дне": что может помешать SHAMAN 19:05Гороскоп на неделю с 28 августа до 3 сентября 2023 года 17:44Бритни Спирс подралась с мужем и разбила голову: Что произошло?
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35

После гибели школьницы в Каменск-Уральском разыскивают велосипедиста

После гибели школьницы в Каменск-Уральском разыскивают велосипедиста
44

По факту смерти 16-летней девушки в Каменске-Уральском возбуждено уголовное дело об убийстве, сообщает RT. Тело девятиклассницы обнаружили 9 августа в лесополосе, на нем не было следов насильственной смерти или суицида.

В настоящее время следствие восстановило по видеокамерам маршрут школьницы. Выяснилось, что длительное время за ней следовал мужчина на велосипеде, сообщает URA.RU. Он единственный возможный свидетель произошедшего.

Царьград отмечает, что, предположительно, девушка умерла от отравления синтетическим наркотиком.


29 августа 2023, 10:57
Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Ura.ru✓ Надежный источник

Момент спасения ребенка от стаи собак в море попал на видео

Момент спасения ребенка от стаи собак в море попал на видео
Животные загнали мальчика в воду, но это его и спасло. Накануне на просторах Интернета появился жуткий ролик.

В Татарстане женщину оштрафовали за злобные комментарии в интернете

В Татарстане женщину оштрафовали за злобные комментарии в интернете
В Татарстане женщина несколько лет писала оскорбительные сплетни про товарку.

В Москве на ВДНХ загорелось здание

В Москве на ВДНХ загорелось здание
Возгорание произошло в административном здании на проспекте Мира на площади 10 квадратных метров.

В Карачаевске подросток убил ребенка и надругался над телом

В Карачаевске подросток убил ребенка и надругался над телом
Несовершеннолетнего парня из Карачаево-Черкессии будут судить за убийство и надругательство над телом 10-летней девочки.

Россиянка пропала после занятий дайвингом в Египте

Россиянка пропала после занятий дайвингом в Египте
Туристка из России, отдыхающая в Египте, пропала во время занятий дайвингом.

Выбор читателей

28/08ПндВоссоединение Муцениеце с гостившими у Прилучного детьми обернулось истерикой 27/08ВскПетросян пришел на ледовое шоу с Костомаровым и остался в восторге 27/08ВскКрид рассказал о разладе наставников на шоу "Голос. Уже не дети": Атмосфера накаляется 27/08ВскПрилучный поделился редким семейным кадром в честь важного события 27/08ВскНиколаев объяснился перед поклонниками из-за поездки за границу: Планировал давно 27/08ВскПочему SHAMAN так популярен: отвечает эксперт