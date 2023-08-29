Момент спасения ребенка от стаи собак в море попал на видео

Животные загнали мальчика в воду, но это его и спасло.

Накануне на просторах Интернета появился жуткий ролик. На кадры попал момент, как стая из агрессивных псов бежит за мальчиком по безлюдному месту на пляже. Десять собак окружили плачущего и кричащего мальчика, который был совершенно один, и загнали его ближе к воде. К счастью, именно это помогло ребенку защититься.

Спасаясь от животных школьник зашел в море. Вода отпугнула бродячих псов, и уже через несколько секунд они ушли, оставив мальчика в покое. Как уточняет URA.ru, кадры случившегося снял и опубликовал в Сеть один из очевидцев. Судя по расстоянию, с которого было снято видео, человек находился слишком далеко, поэтому не смог помочь ребенку.

Многие пользователи переживали о том, что стало со школьником, когда камера выключилась. Как удалось выяснить СМИ, мальчика доставили в больницу. Ребенка успели укусить один раз, кроме того, он получил ссадины и царапины. Также источник уточняет, что собак удалось отловить.

Ранее "Дни.ру" писали о том, что спасение уличными собаками своего друга попало на видео.