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Среда 16 августа

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Мужчина жестко избил женщину в кафе на Камчатке

Мужчина жестко избил женщину в кафе на Камчатке
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В кафе на Камчатке мужчина, будучи в состоянии алкогольного опьянения, напал на женщину и жестоко избил ее. По данным "Царьграда", во время издевательств он кричал, что ей никто не поможет. Стоит отметить, что никто не заступился за девушку, хотя в заведении были люди. Пострадавшая доставлена в больницу в тяжелом состоянии, у нее диагностировали переломы черепа и другие серьезные травмы.

Более того, как отмечают "Вести Подмосковья", есть вероятность, что изверг может избежать серьезного наказания. Как отметил адвокат Леонид Исаев, все будет зависеть, какой ущерб здоровью установит судебно-медицинская экспертиза. Он добавил, что избившего женщину в кафе теоретически могут посадить и на год, если не на 6 месяцев.

Однако стало известно, что мужчина ранее уже привлекался к ответственности за схожее преступление. В 2005 году он напал на женщину в кафе Краснодара. Отсидев срок, мужчина уехал на Камчатку.

16 августа 2023, 19:22
Фото: Vladimir Baranov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Царьград✓ Надежный источник

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