На поврежденной при перевозке рельсов станции МЖД Матвеевская начались ремонтные работы

Движение поездов Киевского направления МЖД осуществляется в штатном режиме.



Железнодорожники приступили к восстановлению инфраструктуры, поврежденной в результате перевозки рельсов. Сформирована оперативная бригада, сообщает Агентство городских новостей "Москва" со ссылкой на пресс-службу столичной магистрали.

Специалисты демонтируют поврежденную обшивку опор навеса платформы и остекление ограждения. К работам привлекли специальную технику.

Пострадавших нет. На расписание движения поездов на Киевском направлении происшествие не повлияло.

По результатам служебного расследования виновных привлекут к ответственности.