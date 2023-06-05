В Подмосковье сожитель женщины избил ее детей

Двое несовершеннолетних попали в больницу после избиения.

В понедельник, 5 июня, стало известно о чрезвычайном происшествии в подмосковном Талдоме. По данным Пятого канала, двое несовершеннолетних пострадали от рук сожителя их матери.

Как отмечает интернет-издание "Подмосковье сегодня", мальчик 11 лет и девочка 14 лет, оказались в больнице после избиения. Собеседник телеканала "РЕН ТВ" подтвердил, что у обоих детей диагностирована закрытая черепно-мозговая травма.

Портал "Вести Подмосковья" сообщает, что дело о нанесении побоев средней степени тяжести находится в ведении правоохранительных органов.