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Среда 26 апреля

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В Свердловской области пожар охватил сразу три поселка

В Свердловской области пожар охватил сразу три поселка
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Возгорание удалось локализовать.

В Свердловской области во вторник 25 апреля началось возгорание на территории поселков Прогресс, Таежный и Сосьва. Как сообщает телеканал "360", последний пострадал больше остальных — на его территории объявили режим чрезвычайной ситуации.

Возгорание удалось локализовать только к утру 26 апреля. В связи с возгоранием были созданы пункты временного размещения для жителей поселков, пишет RT.

URA.RU сообщает, что причиной распространению огня способствовало большое количество сухой растительности, а также сильный ветер.

26 апреля 2023, 08:40
Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Главное управление МЧС России по Свердловской области✓ Надежный источник

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