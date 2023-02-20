В Кузбассе вертолет Ми-8 совершил аварийную посадку

Главное из мира шоу-бизнеса: проект "На днях" Тесты Подробности состояния Костомарова Игры Сонник

Топ новостей недели

"Я визжала на всю квартиру": исступленная Навка отказывается верить в произошедшее с Костомаровым Второй Панин: рванувший из России с позором Милохин подставил зад волосатым мужикам Развод к лицу: 63-летний Николаев представил новую любовь Жизнь продолжается: 72-летняя вдова Кобзона готовится к очередной свадьбе

Лента новостей

Понедельник 20 февраля

15:00В Кузбассе вертолет Ми-8 совершил аварийную посадку 14:40Едва не ослепшая жена родила Сарику Андреасяну дочь: Волосатая и черненькая 14:20Ребенку 7 лет! Отплясывающая под похабщину от Инстасамки дочь Бородиной шокировала народ 14:00"Я плачу": любимая женщина застукала Гордона с Барановской 13:40"С мыслями надо собраться": коллеги прощаются с ушедшей Ахеджаковой 13:20Танцевал и смеялся: бросившего Заворотнюк Чернышева застукали с другой 13:00В Новой Москве девушка получила подарок со взрывчаткой 12:40"Живот отрезал вместе с пупком": ставший жертвой Киркоров показал последствия вскрытия 12:20Большая потеря: Врачи не смогли спасти пережившего ампутацию конечностей Костомарова 12:00Не видели с декабря: заделавший нового ребенка бывший муж Бородиной исчез 11:40"Изнасиловал": Пристроившегося без разрешения наглеца Киркорова ждет суд 11:20Обманула доверие: жена Дунаевского выставила звездного мужа из московской квартиры 11:00"Вышло мимо": объявивший о разводе с женой Малахов предъявил малыша 10:40"Лечиться и лечиться": найденной в горе мусора Волочковой поставили диагноз 10:20Сняли на видео: Кривляющаяся на сцене Брежнева засветила копну волос в интимной зоне 10:00Сплошная экономия: в России вырос спрос на загородную недвижимость 09:40Боже! Изуродованную пластикой Алентову выставили перед толпой зевак 09:20"Что-то фундаментальное": вдова рассказала о появлении в столице мемориального музея Кобзона 09:00Вместо "Виагры": названо лучшее растение для эрекции 08:40Экзотика по-русски: мода Вячеслава Зайцева прижилась далеко за МКАД 08:20Как перестать покупать ерунду: 4 способа экономии 08:00Умертвила четверых мужиков и требовала золота: страшная история ведьмы из Казани 08:00Марионетки на войне: Пушкин, Достоевский и Есенин стали жертвами злобного диктатора 06:15Как добавить ярких моментов в постель: 3 совета сексолога 04:32Опасный напиток на вашем столе: ученые назвали причину болезни Альцгеймера 04:06Бабкина, Кадышева, Крыгина: Надежды российской эстрады 02:19Следи за языком! Какие слова могут привести к смерти 02:08Жизнь моего брата забрала поганая нечисть: изо рта шла пена 00:01Сырная седмица: православный праздник 20 февраля 23:11Как добиться счастья без страданий? 22:05Детские травмы и недостатки партнера: Главные причины развода и как избежать краха семьи 21:04Пока смерть не разлучит нас: умершие после свадьбы знаменитости 20:20Подходит под любую начинку: рецепт вкуснейшего йоркширского пуддинга от Марины Юдашкиной 19:53Очень тактильный попугай не отпускает "маму" ни на минуту (видео) 19:015 способов раскрыть женское предназначение 18:31Самое милое на сегодня: в Хабаровском крае мужчина завел дружбу с диким соболем – видео 18:30"Очередная победа": хорошие новости о здоровье Костомарова 17:57"Все случилось куда быстрее": неизлечимо больной внук Пугачевой прощается навсегда 17:53"Мой уже много лет": пойманная с Лепсом Барановская официально призналась 17:31"Потеряла": забеременевшая Наташа Королева откровенно о ребенке 16:16Срочно: многодетной жене Тарасова рассекло руку пополам 15:48"Влюбленность": объявлена причина развода Николаева и Проскуряковой 14:32"Некуда идти": приползшую к маме беглянку Литвинову с визгом вышвырнули из России 14:05"Плачет навзрыд": сгоревший в реанимации Пьер Нарцисс вернулся с того света 13:50Жених и невеста: застуканная с мужиком дочь Успенской едва успела прикрыться 12:14Маркл, Орейро, Найтли: шесть голливудских красоток с неидеальными лицами 11:57Кровавый кашель и потеря сознания: 73-летний Ричард Гир экстренно госпитализирован 11:53"Похороны": стало известно об уходе Константина Богомолова 11:05"Жалко деток": Прилучный бросил беременную жену 10:23Снимите это немедленно: названы опасные мужские трусы
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35

В Кузбассе вертолет Ми-8 совершил аварийную посадку

62

Один человек погиб.

В Кузбассе вертолет совершил аварийную посадку в районе Междуреченска. Ми-8 вынуждено сел в районе горы Топхан, сообщает "Царьград".

На борту частного вертолета находились 10 человек. В результате случившегося один пассажир погиб, состояние остальных пока не известно, передает телеканал "360".

По факту произошедшего СК РФ возбудил уголовное дело. "По данному факту... возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 263 УК России (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлёкшее по неосторожности смерть человека)", – цитирует RT ведомство.


20 февраля 2023, 15:00
Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press / www.globallookpress.com
РИА "Новости"✓ Надежный источник

В Новой Москве девушка получила подарок со взрывчаткой

Пострадавшую увезли в больницу.

Умертвила четверых мужиков и требовала золота: страшная история ведьмы из Казани

Настоящие ведьмы всегда возьмут свое.

Похищенную для заключения брака школьницу ищет полиция

Отец пропавшей девушки поднял шумиху.

5 человек сгорели в пожаре под Иркутском из-за курения мужчины в постели

Раскрыты детали громкой трагедии.

На западе Москвы нашли мину времен ВОВ

Выбор читателей

19/02Вск"Все случилось куда быстрее": неизлечимо больной внук Пугачевой прощается навсегда 19/02Вск"Влюбленность": объявлена причина развода Николаева и Проскуряковой 19/02Вск"Очередная победа": хорошие новости о здоровье Костомарова 19/02Вск"Мой уже много лет": пойманная с Лепсом Барановская официально призналась 18/02Сбт"Спилась": битая мужем-предателем звезда "Папиных дочек" Мельникова опустилась на дно 18/02Сбт"Кислородная подушка": потерявший память Пригожин перестал дышать