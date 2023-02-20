В Кузбассе вертолет Ми-8 совершил аварийную посадку

Один человек погиб.

В Кузбассе вертолет совершил аварийную посадку в районе Междуреченска. Ми-8 вынуждено сел в районе горы Топхан, сообщает "Царьград".

На борту частного вертолета находились 10 человек. В результате случившегося один пассажир погиб, состояние остальных пока не известно, передает телеканал "360".

По факту произошедшего СК РФ возбудил уголовное дело. "По данному факту... возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 263 УК России (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлёкшее по неосторожности смерть человека)", – цитирует RT ведомство.



