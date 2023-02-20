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В Новой Москве девушка получила подарок со взрывчаткой

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Пострадавшую увезли в больницу.

В Новой Москве жительница Троицка открыла около дома посылку, которая предназначалась ей. Как сообщает телеканал "360", после этого произошел взрыв.

Именно "подарок" с открыткой девушка нашла в подъезде дома. В обувной коробке лежали две бутылки с зажигательной смесью. Детонатор сработал, когда адресат решил посмотреть содержимое, сообщает "Царьград".

Пострадавшую увезли в больницу с серьезной травмой лица. К счастью, ее жизни ничего не угрожает. По данным "Вестей Подмосковья", пока неизвестно, какую цель преследовали злоумышленники. Обстоятельства выясняются.

20 февраля 2023, 13:00
Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press / www.globallookpress.com
360✓ Надежный источник

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