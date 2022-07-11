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Происшествия
"Ожоги груди и спины": удар молнии покалечил семью в Подмосковье

"Ожоги груди и спины": удар молнии покалечил семью в Подмосковье

прочитано 97 раз

Вечером 10 июля в СМИ появилась информация о страшном происшествии. В городе Воскресенске Московской области семья из трех человек пострадала вследствие удара молнии. Потребовалась экстренная госпитализация.

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Как пишет телеканал "360", инцидент произошел с женщиной, мужчиной и ребенком. Согласно источнику "Известий", взрослые получили "ожоги груди и спины".

RT передает, что двое из потерпевших пока в состоянии средней степени тяжести, а третьему повезло меньше — он в тяжелом. Медперсонал активно пытается помочь угодившим в беду.

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Фото: pixabay.com
Автор: 11 июля 2022, 01:31 Источник: Известия • Требует проверки

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