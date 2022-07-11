"Ожоги груди и спины": удар молнии покалечил семью в Подмосковье

Вечером 10 июля в СМИ появилась информация о страшном происшествии. В городе Воскресенске Московской области семья из трех человек пострадала вследствие удара молнии. Потребовалась экстренная госпитализация.
Как пишет телеканал "360", инцидент произошел с женщиной, мужчиной и ребенком. Согласно источнику "Известий", взрослые получили "ожоги груди и спины".
RT передает, что двое из потерпевших пока в состоянии средней степени тяжести, а третьему повезло меньше — он в тяжелом. Медперсонал активно пытается помочь угодившим в беду.