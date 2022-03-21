В центре Москвы людей эвакуировали из здания из-за пожара

В центре российской столицы произошел инцидент. Сообщается, что из здания на Пятницкой улице шел дым.
Находившихся внутри людей оперативно эвакуировали. На месте работают сотрудники экстренных служб, передает телеканал "360".
В центре российской столицы произошел инцидент. Сообщается, что из здания на Пятницкой улице шел дым.
Находившихся внутри людей оперативно эвакуировали. На месте работают сотрудники экстренных служб, передает телеканал "360".
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