В Мытищах поймали выращивавшего галлюциногенные грибы "садовода"

В результате оперативно-разыскных мероприятий сотрудникам полиции удалось вычислить мужчину, который занимался разведением галлюциногенных грибов в подмосковных Мытищах. "Садоводом" под подозрением оказался 37-летний местный житель.
В ходе обыска правоохранители обнаружили и изъяли полиэтиленовые упаковки и банки, внутри которых находились растения в виде грибов в количестве 213 штук. Как отмечает "Подмосковье сегодня", химическое исследование выявило в грибах содержание наркотического средства псилоцибина.