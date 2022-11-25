В Москве в иномарке нашли похожий на гранату предмет

Предмет, похожий на гранату, обнаружили сотрудники сервисного центра "Рольф" в Москве. По данным телеканала "360", подозрительную находку сделали при осмотре автомобиля Ford.
На место ЧП прибыли сотрудники полиции и ФСБ. Обстоятельства выясняются.
Предмет, похожий на гранату, обнаружили сотрудники сервисного центра "Рольф" в Москве. По данным телеканала "360", подозрительную находку сделали при осмотре автомобиля Ford.
На место ЧП прибыли сотрудники полиции и ФСБ. Обстоятельства выясняются.
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