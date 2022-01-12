В Зеленограде загорелся политехнический колледж

В Зеленограде в политехническом колледже произошло возгорание. Спасатели эвакуировали из горящего здания 400 человек – об этом сообщают "Вести Подмосковья".
Пожар удалось быстро ликвидировать. О пострадавших не сообщается.
В Зеленограде в политехническом колледже произошло возгорание. Спасатели эвакуировали из горящего здания 400 человек – об этом сообщают "Вести Подмосковья".
Пожар удалось быстро ликвидировать. О пострадавших не сообщается.
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