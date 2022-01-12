При пожаре в Новой Москве погибли 3 человека

В Новой Москве произошла трагедия. Уточняется, что в поселке Подолье при пожаре в бытовке погибли три человека.
Тела были найдены после тушения пожара, сообщает телеканал "360". Обстоятельства случившегося выясняются.
В Новой Москве произошла трагедия. Уточняется, что в поселке Подолье при пожаре в бытовке погибли три человека.
Тела были найдены после тушения пожара, сообщает телеканал "360". Обстоятельства случившегося выясняются.
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