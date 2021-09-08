Школьница из Ленобласти подожгла бомжа и сняла это на видео

В Ленинградской области 16-летняя школьница подожгла бороду бездомному мужчине. По ее словам, таким образом она решила наказать бомжа за то, что он находился рядом с ее домом и якобы высказывался нелицеприятно о ее семье.
Видео с горящим человеком девушка опубликовала на своей инстаграм-странице. Как сообщает "Царьград", школьница не признает своей вины и считает, что мужчина "напросился". Не исключено, что юной садисткой заинтересуются правоохранительные органы.
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