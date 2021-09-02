В подмосковных Химках поймали получившего по почте наркотики мужчину

В подмосковных Химках правоохранители поймали жителя Москвы, который получил по почте наркотическое средство. Портал "Подмосковье сегодня" пишет, что на имя мужчина 1980 года рождения в местное почтовое отделение пришла посылка с 200 миллилитрами жидкости, являющейся производным метилэфедрона.
Полиция изъяла посылку и задержала получателя. Как сообщают "Вести Подмосковья", по данному факту возбуждено уголовное дело по статьям 30 и 228.1 УК РФ. Злоумышленник находится под стражей.
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