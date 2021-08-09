В Подмосковье 10-летняя девочка умерла после двух осиных укусов

Десятилетняя школьница скончалась после двух осиных укусов в Московской области. Насекомые напали на неё во время отдыха с палатками неподалёку от деревни Грызлово.
Две семьи остановились на ночной привал у берега реки Оки и обнаружили, что рядом с их лагерем много ос. Из-за этого им даже пришлось отказаться от сладкой пищи, чтобы не привлекать насекомых, однако те все равно атаковали отдыхающих. Одна из девочек получила два укуса с разницей в несколько часов, после чего у неё начались головные боли. Утром она потеряла сознание и родители вызвали скорую помощь и повезли её навстречу врачам, однако те помочь ребёнку не смогли, сообщает Life.
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