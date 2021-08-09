Расследовавший коррупцию российский журналист пропал в Подмосковье

Российский военный журналист, ветеран Афганской войны Александр Хорунжий пропал без вести в районе подмосковного Чехова. 80-летнего полковника в отставке ищут уже неделю.
Хорунжий перестал выходить на связь с родными и близкими 2 августа 2021 года, после того, как покинул свой дом в деревне Нижнее Пикалово. Сначала родственники пытались найти журналиста своими силами, но это не принесло результатов и они вызвали полицию. Позже к поискам присоединились добровольцы ПСО "Лиза Алерт". Тем не менее, пока никаких следов пенсионера обнаружить не удалось, сообщает сайт "Подмосковье сегодня".
Александр Хорунжий работал в издании "За Родину" и был редактором газеты для военных инвалидов "Побратим", а также расследовал коррупцию в различных сферах.
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