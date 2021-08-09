В Липецке на металлургическом комбинате прогремел взрыв

На кислородно-распределительном пункте Новолипецкого металлургического комбината произошел взрыв. В результате инцидента обрушилась стена. По предварительным данным, пострадавших нет.
В результате инцидента произошло возгорание кровли на площади 40 квадратных метров. Как сообщает портал URA.RU, пожар локализован. Специалисты анализируют причины, которые могли привести к взрыву.
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