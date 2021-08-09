Четыре человека погибли при пожаре в жилом доме на Ямале

На Ямале в городе Лабытнанги по адресу улица Гагарина, дом 41, произошел пожар в деревянном многоквартирном жилом доме. Сотрудники МЧС ликвидировали открытое горение на площади в 600 квадратных метров.
Во время работы спасатели обнаружили тела троих погибших. Позднее рядом с домом обнаружили тело еще одного мужчины. Как сообщает RT, их личности устанавливаются.
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