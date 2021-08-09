В Красноярском крае мужчина расстрелял из ружья компанию после конфликта на дороге

Житель города Канск в Красноярском крае устроил стрельбу после конфликта на дороге. 19-летний парень поссорился с компанией, которая находилась в другой машине. Перед тем как уехать, он врезался в автомобиль неприятелей и скрылся с места ДТП.
Позднее парень приехал к своему дому. Там его ждали молодые люди, с которыми он поссорился на дороге. Он забежал в дом, схватил гладкоствольное ружье отца и открыл огонь по участникам конфликта. Как сообщает телеканал "360", в результате случившегося пострадали двое: парень 1999 года рождения и 36-летняя женщина. Возбуждено уголовное дело.
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