В Красноярском крае мужчина расстрелял из ружья компанию после конфликта на дороге

Житель города Канск в Красноярском крае устроил стрельбу после конфликта на дороге. 19-летний парень поссорился с компанией, которая находилась в другой машине. Перед тем как уехать, он врезался в автомобиль неприятелей и скрылся с места ДТП.

Позднее парень приехал к своему дому. Там его ждали молодые люди, с которыми он поссорился на дороге. Он забежал в дом, схватил гладкоствольное ружье отца и открыл огонь по участникам конфликта. Как сообщает телеканал "360", в результате случившегося пострадали двое: парень 1999 года рождения и 36-летняя женщина. Возбуждено уголовное дело.