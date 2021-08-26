В аэропорту Кабула прогремели взрывы: есть раненые и погибшие

В аэропорту Кабула произошли два взрыва. Первый случился у ворот воздушной гавани, а второй прогремел около отеля Baron ("Барон"), где проживали британцы, желающие покинуть Афганистан. Издание VSE42.RU передает, что один из взрывов устроил террорист-смертник
По разным данным, в результате случившегося погибли от 15 до 40 человек. Об этом сообщает LIFE со ссылкой на минздрав страны и журналиста The New York Times Фахима Абеда.
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