В Тюмени в подвале жилого дома обнаружили тело ребенка

В микрорайоне "Преображенский" в Тюмени обнаружили мертвого ребенка. Недоношенный младенец лежал в подвале одного из жилых многоэтажных домов.
Как сообщает URA.RU, следователи выясняют обстоятельства инцидента. Полиция разыскивает родителей малыша.
В микрорайоне "Преображенский" в Тюмени обнаружили мертвого ребенка. Недоношенный младенец лежал в подвале одного из жилых многоэтажных домов.
Как сообщает URA.RU, следователи выясняют обстоятельства инцидента. Полиция разыскивает родителей малыша.
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