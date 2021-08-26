СК проводит проверку после отравления детей в лагере в Истре

Следственный комитет начал проверку после отравления учеников танцевальной школы. Дети выехали на спортивные сборы в один из домов отдыха в подмосковную Истру.
В итоге шестеро детей отравились пороховым газом во время запуска фейерверков из-за нарушения техники безопасности. Избыточная доза ядовитого вещества привела к тому, что у некоторых начались панические атаки и удушье. Как сообщает "Подмосковье сегодня", сейчас здоровью школьников ничего не угрожает.
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