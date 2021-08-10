Рэпера Птаху срочно увезли в больницу: предстоит операция

На просторах Сети появилась тревожная информация о состоянии здоровья Давида Нуриева, который получил широкую известность под сценическим псевдонимом Птаха. Уточняется, что популярный рэпер был экстренно госпитализирован.

По данным телеграм-каналов, Нуриев пожаловался на острую боль. Сейчас исполнитель проходит обследование. Также есть информация о том, что ему может потребоваться операция.

