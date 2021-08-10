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Происшествия

Рэпера Птаху срочно увезли в больницу: предстоит операция

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На просторах Сети появилась тревожная информация о состоянии здоровья Давида Нуриева, который получил широкую известность под сценическим псевдонимом Птаха. Уточняется, что популярный рэпер был экстренно госпитализирован.

По данным телеграм-каналов, Нуриев пожаловался на острую боль. Сейчас исполнитель проходит обследование. Также есть информация о том, что ему может потребоваться операция.

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Автор: 10 августа 2021, 18:42 Источник: Mash ✓ Надежный источник

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