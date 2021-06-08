В Колумбии полиция убила полсотни протестующих

Протесты против налоговой реформы привели к массовым протестам в Колумбии. Журналисты и правозащитные организации занялись подсчетом числа жертв полицейского насилия.
Так, Human Rights Watch заявляют о том, что колумбийские правоохранители застрелили по меньшей мере девять протестующих. Еще четверо погибли в результате применения слезоточивого газа и других спецсредств.
Местные правозащитники Temblores несколько смелей в своих оценках. Они сообщают о том, что полицейские стали прямыми виновниками гибели 45 человек.
Журналисты Associated Press говорят о более чем 50 погибших, передает Общественная служба новостей. Также СМИ сообщают о похищениях протестующих, избиениях и других злоупотреблениях властью и насилием.
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