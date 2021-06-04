Есть пострадавшие: в Киргизии аварийно сел военный вертолет

На территории Киргизии в Ноокатском районе Ошской области близ границы с Таджикистаном совершил аварийную посадку киргизский военный вертолет Ми-8МТ, передает RT. Сообщается о трех пострадавших. Им уже была оказана вся необходимая помощь. Подробности инцидента устанавливаются.
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