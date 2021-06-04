Поезд сбил насмерть сразу девять человек

Идущий из города Урумчи в провинции Ханчжоу на востоке Китая пассажирский поезд наехал на группу строителей, работавших на путях, передает сайт VSE42.RU. Сообщается о девяти жертвах. Детали и причины трагедии устанавливаются.
Идущий из города Урумчи в провинции Ханчжоу на востоке Китая пассажирский поезд наехал на группу строителей, работавших на путях, передает сайт VSE42.RU. Сообщается о девяти жертвах. Детали и причины трагедии устанавливаются.
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