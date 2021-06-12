Забавы российского блогера-миллионника закончились уголовным делом

Резонансный ролик популярного российского блогера Михаила Литвина обернулся уголовным делом. Уточняется, что под следствие попал пилот вертолета, к которому с помощью скотча был примотан человек.
При этом сам сам Литвин уже был допрошен в рамках следствия, передает телеграм-канал Mash. Гражданин, висевший на скотче, был признан потерпевшим.
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