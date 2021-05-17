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Происшествия

Российский учёный чудом выжил после удара молнии

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Российский учёный из Курчатовского института чудом выжил после удара молнии. Но мужчина частично потерял память.

Инцидент произошёл во время прогулки 55-летнего исследователя с родственниками в Пушкинском городском округе. После получения разряда учёный потерял сознание и упал на землю, а члены его семьи вызвали врачей. Однако к их приезду пострадавший пришёл в себя: он отделался лёгкими ожогами и частичной потерей памяти – он забыл все события этого дня, сообщает телеканал "360".

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Автор: 17 мая 2021, 19:01 Источник: Московский комсомолец ✓ Надежный источник

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