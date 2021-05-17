Ночью в Москве горел бизнес-центр

В ночь на 17 мая в экстренные службы поступил сигнал о возгорании в двухэтажном здании бизнес-центра на улице Козлова на западе Москвы, передает сетевое издание "Москва 24". Огонь успел распространиться на площади в 600 квадратных метров. Спасателям удалось оперативно его локализовать, а затем и ликвидировать. При пожаре никто не пострадал.
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