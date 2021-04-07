Под Ростовом мужчина умер из-за застрявшей в грязи машины скорой помощи

Грязь на дороге стала причиной смерти мужчины из Ростовской области. Из-за неё врачам не удалось госпитализировать своего пациента.
Житель хутора Родники Кагальницкого района вызвал скорую помощь после того, как у него повысилось давление. Однако медицинский автомобиль застрял в грязи и его пришлось вытаскивать с помощью трактора. Из-за задержки медики не успели вовремя помочь мужчине и он скончался, сообщает телеканал "Царьград".
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