Россиянку насмерть раздавило надгробной плитой на кладбище

Трагичный и одновременно ироничный случай произошёл на днях в Тольятти. Местную жительницу насмерть раздавило упавшей надгробной плитой.
По данным следователей, женщина пришла на кладбище, чтобы прибраться на одной из могил. В какой-то момент на неё свалился каменный памятник. После того, как её нашли, на место происшествия были вызваны врачи, но им осталось лишь констатировать смерть. В настоящее время правоохранители выясняют, была ли кончина жительницы несчастным случаем или кто-то использовал надгробие как орудие убийства, сообщает Vse42.ru.
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