Есть жертвы: военный вертолет упал на жилой дом

В провинции Восточный Машоналенд в восточной части Зимбабве на жилой дом рухнул военный вертолет. В причинах произошедшего предстоит разобраться специалистам. Пока известно о нескольких жертвах ЧП. Погибли трое членов экипажа летательного аппарата, а также ребенок, который в момент крушения был на земле. Еще один несовершеннолетний и его мать серьезно пострадали.
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