Скандалы шоу-бизнеса: яркое за неделю Manizha едет на "Евровидение-2021" Новости сериалов Гороскоп

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Происшествия

В Москве мужчина скончался во время полового акта

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В Москве мужчина по имени Анатолий умер во время секса со своей партнёршей. Ему было 60 лет.

Известно, что к нему приехала знакомая из Подмосковья, с которой они придались любви ночью. Увидев, что мужчина не подаёт признаков жизни, женщина начала кричать и звать на помощь. Вскоре соседи вызвали врачей и полицейских. По предварительным данным, во время полового акта у мужчины оторвался тромб, сообщает Vse42.ru.

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Автор: 26 марта 2021, 19:52 Источник: РЕН ТВ ✓ Надежный источник

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