В жилом доме в Москве прогремел взрыв

Вечером 15 марта в квартире одного из домов на улице Подвойского в Пресненском районе Москвы прогремел взрыв. По предварительным данным, взорвался газовый баллон. Данных о пострадавших в результате ЧП пока не поступало.
Вечером 15 марта в квартире одного из домов на улице Подвойского в Пресненском районе Москвы прогремел взрыв. По предварительным данным, взорвался газовый баллон. Данных о пострадавших в результате ЧП пока не поступало.
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