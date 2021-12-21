Полиция поймала двоих подозреваемых в убийстве мужчины в Химках

В ноябре в микрорайоне Клязьма-Старбеево Химкинского городского округа произошла перестрелка между двумя группами мужчин. Один из участников получил сквозное ранение и скончался на месте.
Благодаря оперативно-разыскным мероприятиям на территории Москвы полицейским удалось задержать 31-летнего мужчину, у которого был конфликт с погибшим. Второго подозреваемого поймали в Республике Дагестан, именно он произвел выстрел, ставший смертельным. Как сообщает "Подмосковье сегодня", в ближайшее время суд изберет меру пресечения в отношении задержанных.