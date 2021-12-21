Полиция пытается наказать ожаловавшуюся Путину пермячку

Полиция добивается наказания активистки Елены Германовой. Она пожаловалась Владимиру Путину на то, что в Перми может быть застроен стадион. Об этом женщина рассказала URA.RU.
Как отметила Германова, в полиции хотят обжаловать постановление Пермского краевого суда, который отменил штраф пермячке за видеообращение, адресованное президенту России. Жалобу в Седьмой кассационный суд Челябинска направил заместитель начальника отдела полиции №4 города Перми Ильнур Манапов.
Напомним, инициативная группа, координатором которой была Германова, встала на защиту стадиона в Мотовилихинском районе от жилой застройки. Пермяки собрали тысячи подписей, а также записали видеообращение к президенту, чтобы привлечь внимание к проблеме.