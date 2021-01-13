Актер из сериала "Метод" скончался за рулем авто в Москве

Шокирующая новость потрясла киносообщество. В СМИ сообщают, что в российской столице найден мертвым актер из сериалов "Метод" и "Склифосовский" Дмитрий Гусев.
Уточняется, что тело артиста находилось в автомобиле. Перед смертью Гусев возвращался со съемок. Обстоятельства случившегося выясняются, передает "Царьград".
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