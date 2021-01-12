"Я с ребенком взаперти": просившая о спасении жительница горящего дома в Екатеринбурге погибла с дочерью

Одна из жительниц просила помощи в соцсетях. О том, что с ней происходило она писала в "Твиттере", публикуя фото из своей квартиры. На кадрах видно, что вокруг – жуткое задымление.
"Девятый этаж, умираем... Квартира снизу горит, задыхаемся... Я с ребенком взаперти... Дым... Помогите", – писала женщина. Она назвала адрес дома и просила вызвать спасателей, передает Ura.ru.
По информации начальника пресс-службы областного главка полиции Валерия Горелых, она и ее дочь погибли. По имеющимся данным, жертвами пожара в Екатеринбурге стали восемь человек. Всего из здания были эвакуированы 90 человек.
Очевидцы происшествия рассказали изданию E1.ru, что на место трагедии приехали несколько машин скорой помощи и пожарные расчеты. По их словам, тела погибших лежали прямо на улице.
Предварительной причиной пожара называют неосторожное обращение с огнем. В квартире, откуда пошло возгорание, использовались горелки и были обнаружены окурки сигарет.
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